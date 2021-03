TV-anmeldelse: Serien som gjør deg hektet på Formel 1

Sesong 3 av Drive To Survive fortsetter suksessen. Serien scorer bonuspoeng med verdensmester Lewis Hamilton på laget.

«Jeg gir det tre episoder før du er på fornavn med Lewis, Sebastian og han mannen til Geri Halliwell fra Spice Girls,» skriver vår anmelder om serien. Foto: Netflix

Fakta Drive to Survive - sesong 3 Netflix, 10 episoder. Premiere 20. mars. Med: Lewis Hamilton. Sebastian Vettel, Gunther Steiner, Max Verstappen Vis mer

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har forsøkt å mase inn serien Drive To Survive til venner, kjente og lesere det siste året. Hver gang kommer svaret kontant: «Nei takk, jeg er minimalt interessert i bilsport, og enda mindre interessert i Formel 1».

«Samme her» er alltid min respons, «men jeg garanterer at du blir hektet». For om det er noe den stramt regisserte dokuserien Drive to Survive har lykkes med, er det nettopp å gjøre oss bilanalfabeter begeistret for Formel 1-sirkuset.