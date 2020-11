Krigsseilerne skal hylles i Operaen med nykomponert rekviem

Krigsseilernes opplevelser, lidelser, offer og traumer har funnet en musikalsk form i verket «Krigsseilerrekviem» – som urfremføres i Operaen førstkommende søndag.

Kongelige norske marines musikkorps skal sammen med Operakoret og fire solister urfremføre "Krigsseilerreviem" søndag 8. november i Operaen. Foto: Steinar Thrane / handout

− Jeg håper at Krigsseilerrekviem kan være en hjelp for oss til å forstå hva sjøfolkene måtte leve gjennom i krigsårene, og ikke minst hva konsekvensene for dem og familiene deres ble resten av livet, sier komponisten bak det nye verket, Bjørn Morten Christophersen.

Han viser til hvordan krigsseilerne ble sviktet av det offisielle Norge etter krigen, noe som gjør at verket også borer seg inn i et nasjonalt traume. Christophersen baserte tekstene i «Krigsseilerrekviem» i stor grad på nedtegnelser fra sjøfolkene selv:

Sterke skildringer fra brev og dagbøker, ofte notert ned rett i etterkant.

«I verket finnes det klanglige assosiasjoner til storm, bølger, skipsmotorer og shanties, men mer enn noe er musikken et gripende uttrykk for angsten og lidelsene sjøfolkene ble utsatt for», heter det videre.

75 år etter frigjøringen urfremføres «Krigsseilerrekviem» av Kongelige norske marines musikkorps, som det er skrevet spesielt for. Korpset har i flere generasjoner støttet krigsseilernes sak.

Med seg på Operaens hovedscene har de Operakoret og fire av Norges fremste sangsolister: Tora Augestad, Bror Magnus Tødenes, Magnus Ingemund Kjelstad og Jens-Erik Aasbø. Dirigent for det hele er Bjarte Engeset.

Konserten sendes direkte i NRK Klassisk.