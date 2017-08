Torsdag kveld starter feiringen av 30-årsjubileet til Notodden Blues Festival. På lørdag kan hele landet få næroppleve musikk- og TV-stjernen Little Steven – direkte i NRK1.

– Litt tid til en telefonprat har jeg, men nå går det i ett. Dette kan fort bli den største festivalen noensinne. 30-årsjubileet i seg selv setter folk i ekstra god stemning, merker vi, både lokalt og ellers. Uten bluessatsingen ville ikke Notodden ha vært kjent i dag, heller ikke i Norge.

– Vel, vel, festivalsjef Jostein Forsberg. Kommunen der øst i Telemark, med 12.700 innbyggere, står da på UNESCOs verdensarvliste?

Heiko Junge / NTB Scanpix

– Hydroparken ble ikke fredet før i 2014, flere år etter at festivalen var kåret til verdens beste i sitt slag. Ingen nordmenn som jeg snakker med, forbinder Notodden med annet enn blues. Jeg arbeidet selv i industrien da den begynte å gå dårlig, så jeg har fulgt utviklingen fra innsiden. Det som het Tinfos Jernvern Anlegg 5, lå akkurat her hvor festivalbygget ligger nå. I Anlegg 5 jobbet jeg også, som jernverksarbeider.

– Snakk om solide røtter. Og jeg som hadde tenkt å snakke om Little Steven.

– Han er et av høydepunktene på festivalen i år. Steven van Zandt, som denne musikeren og skuespilleren egentlig heter, står på festivalprogrammet fire ganger. På vår årlige bluesskole for ungdom skal han holde to kurs. Fredag ettermiddag deltar Little Steven på seminaret «Talkin’ Blues», og sent lørdag kveld blir det konsert.

Lise Åserud / NTB Scanpix

– NRK TV er også inne i bildet?

– Ja, toget i programmet Sommeråpent stopper på Notodden på lørdag. Dette er nok den holdeplassen som har mest musikk å by på. I direktesendingen skal blant andre Litte Steven spille, sammen med ungdom fra bluesskolen. Det er veldig moro at han velger å komme tilbake på tredje året. At han takket ja til å opptre, ikke bare å undervise, hadde jeg aldri drømt om.

– For å sitere fra pressemeldingen og van Zandt selv: «Notodden-festivalen har en fantastisk historie. Nå feirer den 30 år, og det er litt av en ære for meg å få spille der.»

Julie Jacobson / AP / NTB Scanpix

– Ja, han er ble så glad i festivalen for to år siden, da han kom som gjest. Little Steven er det alltid mye oppmerksomhet rundt. Den første vi booket, var faktisk Daddy Guy, den største blueslegenden som lever i dag. På søndag fylte han 81 år. Egentlig har veteranen pensjonert seg fra konserter i Europa. «Daddy Guy skal vi ha til jubileet», sa vi i festivalledelsen. Nå drar han ens ærend fra USA for å opptre på Notodden.

– Gratulerer. Kort fortalt: Hvordan setter man et tettsted i indre Telemark på bluesmusikkens globale kart?

– Du må virkelig brenne for å få det til, kombinert med en del flaks. Å starte en festival sent på 1980-tallet, viste seg å slå heldig ut. At The Blues Foundation i Memphis kåret Notodden til den beste internasjonale bluesfestivalen i 2011, var en fin fjær i hatten. Prisen er den gjeveste man kan få, men man lever ikke av priser. Det er entusiasmen som bærer oss videre.

– Å ha LO som hovedsponsor, år etter år, er vel også nokså bærekraftig. Hva sier fagbevegelsen til at Høyre-leder Erna Solberg offisielt åpner festivalen?

– En statsminister er en statsminister. Sånn er dét. Buddy Guy og statsministeren var de to vi ønsket oss mest til jubileet, og så kommer begge to. Jo, her skal det bli feiring!

Over 80 konserter

Torsdag kl. 18 blir Notodden Blues Festival offisielt åpnet av statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

I jubileumsåret varter 30-åringen opp med over 80 konserter, frem til søndag formiddag.

I fjor hadde en av Europas største festivaler i sitt slag ca. 35.000 besøkende.

NRKs Sommeråpent sender direkte fra festivalen lørdag kveld. Der opptrer bl.a. Little Steven og ungdommene som han underviser.

Steinar Albrigtsen står for årets bestillingsverk. På programmet ellers;: Buddy Guy, Joss Stone, Bernhoft, Knut Reiersrud, Beth Hart med mange flere.

