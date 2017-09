Psykolog Elisabeth Gerhardsen: – Barn skal ikke stimuleres til å lete frem bilder av voksne som har sex

Forfatteren Gro Dahle og illustratør Kaia Dahle Nyhus har laget barnebok om barns første møte med porno. I et intervju med Dagbladet sier de at boken er ment for barnehagebarn og oppover.

– Jeg vil advare mot at man leser en slik bok i barnehagen, sier barnepsykolog og forfatter Elisabeth Gerhardsen.

I boken beskrives barnet Als reaksjoner av å se porno som at «[d]et kiler, trykker [ ...]. Det er deilig også». Gerhardsen tror dette kan lokke andre barn til å oppsøke porno selv.

– Barn er nysgjerrig av natur, og det barn i femårsalderen skal se av kropp, er andre nakne barn. De må gjerne være nysgjerrige på andre barns rumper og tiss, men de skal ikke stimuleres til å lete frem bilder av voksne som har sex. Det er de ikke følelsesmessig modne til å håndtere, sier Gerhardsen.

Skeptisk til normalisering av porno

Hun kjenner selv til et barn ned i syvårsalderen som googlet «tiss» og «naken», men som fikk opp pornografiske fremstillinger av voksne som hadde sex. Resultatet ble mareritt over flere måneder og endring i humør.

Norske barn og unge kommer tidlig i kontakt med porno, men barnehagebarn har som regel ikke vært i kontakt med det tidligere. Derfor bør man være forsiktig, mener Gerhardsen.

– Det er fint at man har en avslappet tilnærming når man snakker om seksualitet med barn, men jeg har inntrykk av at boken legger an en nøytral tilnærming som kan bidra til å normalisere det å se porno. Det er jeg veldig skeptisk til, sier hun.

Porno forsvinner ikke

Nanna Klingenberg, sexologisk rådgiver og spaltist i Aftenposten, er positiv til boken og mener den kan gi voksne et verktøy til å reflektere rundt porno med nysgjerrige barn.

– Porno er her og kommer ikke til å forsvinne. I tillegg er det i dag bare et tastetrykk unna og lett å snuble over. Vi voksne må ta ansvar og reflektere sammen med barn om seksualitet fra tidlig alder, slik at porno ikke blir oppfattet som eneste sannhet om seksualitet, sier hun.

– Ikke pålegg skam

Klingenberg mener lesere kan lære av hvordan moren i boken imøtekommer Als skam og frykt ved å snakke nøytralt om tema.

– Voksne bør ikke pålegge skam, skam er roten til alt ondt. Da er det mye bedre at vi åpner opp for å snakke trygt om seksualitet med barn, sier Klingenberg

Hun tror ikke barn nødvendigvis kommer til å oppfatte boken som seksualisert.

– Vi voksne tillegger ofte barn våre forståelser av ting. For barn viser tegningene i denne boken en naken mann som står bak en naken kvinne, ikke porno, sier hun.