Arkitektene som vant konkurransen om Regjeringskvartalet, laget også reguleringsplanen for området

En av vinnerne av arkitektkonkurransen om å utarbeide det nye Regjeringskvartalet, arkitektkontoret Nordic Office of Architecture, var også med på å utarbeide reguleringsplanen for området.

– Jeg opplever at dette bryter radikalt med hva som er vanlig i arkitektkonkurranser, sier Erling Dokk Holm, førsteamanuensis i byutvikling ved Høyskolen Kristiania. Han var rådgiver for en av de andre deltagerne i konkurransen.

Han skriver i et debattinnlegg i Aftenposten at Nordic dermed «utviklet et nært forhold til byggherren – altså Statsbygg», og at Nordic satt igjen med mer informasjon enn konkurrentene.

Erling Dokk Holm synes det er vanskelig å forstå at Team Urbis, som Nordic er en del av, i det hele tatt fikk delta i konkurransen på grunn det han mener er inhabilitet.

Hauge Jon / Myhrvold Brit

– Ekstra uvanlig er det at Statsbygg tillater dette, en statseid virksomhet som skal være et forbilde. Det vil alltid ligge et mistenkelig skjær over denne beslutningen, noe som er synd både for Nordic og hele konkurransen, sier han.

– Hvorfor har ingen tatt tak i dette tidligere?

– De juridiske vurderingene som ble gjort for to år siden, tok ikke inn over seg hvilken praksis som er normalt i arkitektkonkurranser i dag. Og så gikk man bare videre.

Uvanlig praksis

Gaute Brochmann, arkitekt og redaktør i tidsskriftet Arkitektur N, mener også at dette er en uvanlig praksis i arkitektkonkurranser.

– Før konkurransen ble det bestemt hvilket volum og høyde byggene skulle ha, noe som la uvanlig stramme føringer for konkurransen. Det ga lite rom for kreativitet og ga nesten helt identiske finalister. Om Nordic var inne i den avgjørelsen, så er det krise, sier han.

– Det er merkelig at ingen stilte spørsmål ved Nordics kontinuerlige deltagelse tidligere. Hele arkitektmiljøet burde vært tydelig på at dette er uvanlig for to år siden, sier Brochmann.

Åpen hele veien

I juli 2016 ble det sendt inn et spørsmål til Statsbygg om Nordics habilitet, ifølge kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg.

I svaret, som ble gjort tilgjengelig for alle konkurrenter, ble det vist til anskaffelsesforskriftens paragraf 3–8 som sier at oppdragsgiver kan motta råd fra aktører med økonomiske interesser, dersom det skjer på en måte som ikke utelukker konkurranse.

– Vi har hele veien vært åpne om Nordic og andre aktørers deltagelse i forarbeidet til konkurransen. Det er et ønske at firmaer som er med i tidlig fase, skal ha mulighet til å delta i senere faser, som arkitektkonkurransen. Det er fordi at det skal være mulig å rekruttere riktige ressurser i tidlig fase. I tillegg viser juridisk praksis at det skal mye til for å utestenge noen på slikt grunnlag, sier Weiby.

Team Urbis / Statsbygg / Statsbygg

Nordic fungerte som en rådgiver for Statsbygg under utarbeidelsen om planreguleringen, ifølge Weiby. Bestemmelsene om byggenes volum og høyde er til syvende og sist beslutninger som er blitt tatt av departementene og regjeringen.

– Vi har spilt med åpne kort hele tiden. Mange prosjektgrupper har vært involvert i ulike prosesser, og dette er det blitt informert om. I tillegg ble leveringsfristen for konkurransebidragene forlenget og ekstra informasjon sendt ut til deltagerne i god tid slik at ingen skulle få konkurransefortrinn, sier Weiby.

– La dere litt vel stramme føringer for konkurransen?

– Konkurranseprogrammet bygger på reguleringsplanen og rom- og funksjonsprogrammet som regjeringen har vedtatt og kunne ikke blitt laget med andre forutsetninger, sier han.

Forstår ikke kritikken

Gudmund Stokke, sjef i Nordic, avviser at slik dobbelt deltagelse er uvanlig praksis i arkitektkonkurranser. Han forstår ikke kritikken.

– Vi gikk inn i arbeidet med reguleringsplanen med forutsetning om at det var mulig å delta i arkitektkonkurransen. I forbindelse med konkurransestart protesterte ingen på at vi var inhabile. Men det ser ut som om det er blitt annerledes nå som vi har vunnet, sier han.

– Hadde dere et konkurransefortrinn?

– Snarere tvert imot. Vi har måttet løsrive oss så mye som mulig fra planene for å skape frihet i tanke og kreativitet. Dessuten har vi fått tilgang til akkurat samme informasjon som alle andre, sier Stokke.