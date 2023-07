Åpner atelieret i «Mitt Oslo»: – Kom inn, kom inn, før alle må ut

– Velkommen til mitt hellige sted! Stikk mer enn gjerne innom, før kommunen stenger alle atelierene. Og nyt park-idyllen utenfor. Snart skal her bygges skole, sier kunstner Helene Duckert.

Vanligvis holder atelieret åpent én gang i året. Nå inviterer den oppsagte leietageren: – Det er super-hyggelig om du vil komme på besøk! Til ut på høsten: Atelier Duckert ligger ved Akershus festning, nær Kontraskjæret. Vis mer

Mot sør: Akershus festning. Rett bak: Rådhusgata. Og midt imellom: En park du ikke ser før du er der. Den er nemlig omsluttet av historiske hus. I 2017 kjøpte Oslo kommune hele eiendommen av Forsvarsbygg. Duckert forklarer:

– Her i Myntgata 2, og på Ila, har cirka 150 kunstnere fått leie lokaler av kommunen, til subsidiert pris. Allerede før jeg var ferdig utdannet, for over fem år siden, sørget jeg for å organisere et fellesskap, med ti kunstnere. Det kollegiale har stor betydning for meg, også fordi atelieret er mitt eneste faste holdepunkt. Hit drar jeg når jeg har det bra, når jeg ikke har det bra, når jeg ikke vet hvordan jeg har det. Midt i sentrum, i et norgeshistorisk område med storby-puls rundt hjørnet, føles stedet som en gave. Desto verre føles det at alle kunstnerne snart mister lokalene her.