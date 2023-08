Wagner-bom i Kanonhallen

Et sammensurium av dragshow, tragedie og slapstick på kollisjonskurs. Mest absurd er likevel pauseinformasjonen: Flyet med Wagner-gruppens leder Prigozjin er skutt ned. Hva kan de overgå det?

Herr og fru Wotan (Jan Sælid og Olav Waastad). Vis mer

Publisert: 24.08.2023 18:19

Det måtte være Olav Waastad i fri dressur. Han gjør mye av showet, for dette er et show, til sitt eget gjennom en rekke roller. Mest presserende er likevel spørsmålet «Hvorfor?»

Hvorfor ønsker National å presentere Wagners 15-timers operasyklus som absurd teater? For å gjøre det «lettere tilgjengelig for større publikumsgrupper»? (Hah!) For å klargjøre handlingen? (Umulig!) For å sette gudeverdenen ettertrykkelig på bakken? (Javel da, kanskje. For hundrede gang.) For å tegne opp det verste scenarioet – Jordens undergang – på en metafestlig måte? (Glem det!) For å slippe til teksten, uten musikalsk mas? (Hallo, dette er opera!)