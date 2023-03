Musikk med alternativ næring

Juno vet hvordan de skal overraske.

Juno er Thea Ellingsen Grant, Malin Dahl Ødegård, Mona Krogstad, Georgia Wartel Collins og Ingvald Vassbø.

30.03.2023 18:00

Det skal ikke mer til. Forlokkende vokal og en ståbass med stilfull meddelelsestrang. En naken henvendelse som er både pop og jazz, eller ingen av delene. Åpningssporet «Bliss» synger av vakkert vemod og har englekor på laget.

Det varer i under to minutter, men rekker å fortelle at dette er noe å høre på.