Karin Hindsbo blir ny direktør ved Tate Modern: – Dette er også en anerkjennelse av Nasjonalmuseet

– Tate Modern har hele veien vært en forbildeinstitusjon for meg, sier Hindsbo.

Fått toppjobb i London: Karin Hindsbo.

28.04.2023 12:00

Det var Tate Modern som offentliggjorde nyheten i en pressemelding. Museet ligger i London og er regnet for å være et av de aller fremste i verden for moderne kunst.

– Det er et enestående museum med en fantastisk samling. Det er et museum som alltid tenker nytt og går foran, skriver Hindsbo i en SMS til Aftenposten.