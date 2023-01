Dagens quiz: Onsdag 11. januar 2023

10.01.2023 18:30

1. Hvilket opphavlig latinsk ord på a er en annen betegnelse for landbruk?

2. Hva heter republikaneren som nylig ble valgt til speaker i Representantenes hus?

3. Til hvilken plantefamilie hører hestekastanje?

4. Hva heter karakteren som spilles av Michael Douglas i filmen «Wall Street» (1987)?

5. Hvor skal ski-VM arrangeres i 2025?

6. Hvilken tegneseriefigur er E. C. Segar (1894–1938) best kjent for?

7. Hva kalles lakseunger som er klare for å vandre fra fersk- til saltvann?

8. Når markeres fastelavn i år?

9. Nevn et år Jane Austen levde.

10. Hvilket norsk band hadde på 1990-tallet sukess med albumet «Amsterdam Stranded»?

