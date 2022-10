Dagens quiz: Søndag 2. oktober 2022

13 minutter siden

1. Hva heter den greske bokstaven som ser slik ut?

2. I hvilken by ligger hovedkvarteret til selskaper som Porsche, Bosch og Mercedes-Benz?

3. Hvilket ord på p brukes nyreligiøse bevegelser som befatter seg med synskhet, telepati, nær-døden-opplevelser og teleportasjon?

4. Hvem har tittelen hertug av York?

5. I hvilken kommune ligger Odda?

6. Hvilken fagforening ledes av Helle Christin Nyhuus?

7. I hvilket land ligger verdens største kjernekraftverk målt i netto ytelse?

8. Hva betyr bona fide?

9. Hva står GPS for?

10. Han het Temudsjin, hersket på 1200-tallet over et stort rike og var kjent under hvilket annet navn?

11. Hva kalles en fullt utvokst aromasopp?

12. Hva heter magasinet som utgis av Frelsesarmeen?

13. Hvor mange kuler ligger på bordet ved begynnelsen av en snookerkamp?

14. I hvilket tiår ble Norges første Kiwi-butikk åpnet?

15. På hvilken øy ble Cristiano Ronaldo født?



1. Pi.

2. Stuttgart.

3. Parapsykologi.

4. Prins Andrew.

5. Ullensvang.

6. Norsk Lektorlag.

7. Japan.

8. I god tro.

9. Global Positioning System.

10. Djengis Khan.

11. Portobellosopp.

12. Krigsropet.

13. 22 (inkludert den hvite kulen).

14. 1970-årene (1979).

15. Madeira.