En oversett kubist får oppmerksomheten han fortjener

Thorvald Hellesen har hittil vært et ukjent navn for folk flest. Heldigvis bestemte Nasjonalmuseet seg for å gjøre noe med saken.

«Komposisjon med dansere», 1914–1915. Som 23-åring reiste Hellesen til Paris, som på den tiden var kunstens verdensmetropol.

18.04.2023 21:51

«Den nye Munch», skal noen ha kalt den unge og lovende kunststudenten Thorvald Hellesen.

Men mens Munch har fått et ruvende kunstmuseum i Bjørvika, vekker Hellesens navn langt færre assosiasjoner hos de fleste.