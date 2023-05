Bokanmeldelse: En fransk åpning for skrivesperren

Kristin Valla skriver fint om kvinnelige forfatteres eiendom – og merkelig mye om passiv-aggressiv oppussing i Frankrike.

«Egne Steder» er Kristin Vallas sjette bok. Her er hun fotografert i Oslo i 2020.

Virginia Woolfs essay «Et eget rom» rager høyt og kaster en stor skygge i Kristin Vallas «Egne steder».

Woolfs lange essay, basert på to forelesninger, er en visjon for kvinnelige forfatteres åndelige og intellektuelle frihet. Manifestert gjennom en enkel og sterk metafor: Å ha tilgang til et fysisk rom – et sted, et hjem – der en har friheten til å skrive, feile – og så skrive enda mer.