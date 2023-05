Erling Braut Haaland: Et stilikon i pysjamas

Fotballferdighetene imponerer. Det lange håret fascinerer. Men kan Haaland også være tøff i pysjamas?

Erling Braut Haaland slik vi er vant til å se ham. På hjemmebane bruker han ofte silkepysj.

09.05.2023 16:27

Erling Braut Haaland var kjent som en naturkraft i tyske Bundesliga. I engelske Premier League setter han nye rekorder hver eneste uke. Det er ikke den eneste scenen nordmannen gjør seg bemerket på. Haalands mange silkepysjer er også storslåtte.

The Guardian beskriver stilen hans som morsom, fargerik og alltid iøynefallende. Det stemmer ganske greit.

Herremoten er i endring. Der er ikke lenger bare svarte dresser og hvite skjorter, men stadig mer sterke farger i flamboyante sammensetninger.

Og Haaland drar litt av lasset med sine fletter og perler. Det minner litt om David Beckham, erindrer moteviter Pia Henriksen.

– Han kombinerer stilen sin på en metroseksuell måte. Det refererer til «den nye mannen» «den nye mannen»En mann som mener kvinner og menn er likverdige og som bør få de samme mulighetene. Også en som gjør oppgaver og viser følelser sett på som mer typisk for kvinner. på sent 90-tall, og det fanger tidsånden nå.

– Et inferno av påvirkningskraft

Og så er det denne pysjen, da.

Henriksen mener sammensmeltingen av uklare kjønnsroller i klærne og litt motstand i bruk av undertøy som yttertøy på en imponerende fotballspiller skaper:

– Et inferno av påvirkningskraft!

La oss ta en titt i Haalands undertøysskuff:

Leopardpysj

Leopardpysjen er en av flere i lageret med silkepysjer.

Stoffet er silke, mønsteret er leopard, og selve pysjen er luksusmerket. Klokken på armen er verdt over 100.000 kroner.

Kontrasten mellom denne avslappede stilen og hans nådeløse fotballspill gjør ham spennende, mener Henriksen.

Shortspysj

Tøff i pysjamas.

Signert enda et luksusmerke. Denne hevder The Guardian å vite hva koster. Mannen fra Bryne har på seg en pysj til den nette sum av cirka 22.600 kroner.

Mønsterpysj

Silke, sandaler, langt hår og solbriller. Den stilen kan nok bli kopiert av mange i sommer.

Det virker som om 22-åringen nå har et tydelig mønster i valg av pysjer: luksus. Her er han ute på vift, og det ser ikke akkurat ut som om han nettopp har stått opp.

Flamingo-«pysj»

Det ligner litt på en pysj, da.

Faktisk ikke en pysj.

Men dette bildet fra 2021 gir kanskje et frempek. Fargerik og avslappet, men ikke silke riktig ennå. Enda en gang kler han seg i det som må være favoritt-motehuset. Sandalene koster for så vidt nesten 5000 kroner.

Håret. Hallo!

Det kan bli ramaskrik den dagen Haaland eventuelt klipper håret.

Det lange, lyse håret som overgår selv det til drømmeprinsen i «Shrek». Det er blitt et viktig varemerke for 22-åringen. Statistisk sett består Haaland av 23 prosent hår, skriver The Guardian. Det kan man ikke krangle på.

Av og til samler han håret i fletter. Ofte lar han det herje fritt. Han skal visstnok aldri klippe det.

Men den dagen det eventuelt skjer, skaper det kanskje de aller største overskriftene?