Dagens quiz: Fredag 11. november 2022

12 minutter siden

1. Under hvilket annet navn er Stavanger katedralskole kjent?

2. Hva heter den revolusjonære 76-åringen som er president i Nicaragua?

3. Sarah C.J. Willand slutter som direktør i TV 2 for å bli toppsjef i et annet stort selskap. Hvilket?

4. I hvilket tiår utkom Herman Melvilles klassiske roman «Moby Dick»?

5. ... hva slags hval handler boken om?

6. Hva er en polyhistor?

7. Hva heter den lille Toyota-modellen som ble lansert i 1999, og som er solgt i rundt 70.000 eksemplarer i Norge?

8. Hvilket materiale er Mjøsbrua laget av?

9. Blomsten julestjerne tilhører en plantefamilie som har navn etter en utvekst og en væske. Hvilken plantefamilie?

10. Hva betyr det spanske ordet madrugada?