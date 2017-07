SOMMERINTERVJUET

Nynorsk eller bokmål? Swahili eller svensk? Kanskje noen funana-toner? Hvordan bør dette intervjuet høres ut, egentlig?

– Eg kjem frå Årdal, eg, i indre Sogn. Førde ligg i Sunnfjord. Kva for målføre du vil nytte, får vere opp til deg.

– Eg takkar, festivaldirektør Hilde Bjørkum. Med fare for å virke både østlandsarrogant og uvitende: Hvorfor skal man i grunnen dra til Førde i helgen?

Hold deg oppdatert: Her finner du oversikten over alle sommerens beste festivaler

Førde-festivalen

– Jau, dét kan eg sei' deg. Det er berre her du får oppleve ørkenblues fra Mali på bredden av lakseelven Jølstra eller forbudt musikk fra Kapp Verde, fremført på Hafstadfjellet. På toppen der ligger vår høyeste konsertarena, 706 meter over havet. På lørdag byr Førde-festivalen, blant masse annet, på funana, musikken som ikke var tillatt å spille på Kapp Verde, helt frem til frigjøringen i 1975.

– Høyr no. Håjen kafé i Naustdal. Halbrendstølen. Haarklousalen på Førde Kulturskule. Flere av spillestedene alene klinger som en fonetisk fest?

Førdefestivalen

– Du, vi har over 30 arenaer. Den minste er en liten stue, med plass til 30 mennesker, en annen på taket av Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Våre konsertsteder spenner fra sal med kapasitet på 2000 sittende publikummere, til disse små, intime arenaene. I Førde og omegn får du hver sommer oppleve musikk fra alle kanter av verden, ofte i spektakulære omgivelser. Faktisk er dette Skandinavias største festival for akustisk folkemusikk og verdensmusikk.

Førde-festivalen

«Klangen av Norden»

– Du verden. Hovedattraksjonen i år?

– Hovedtemaet er «Klangen av Norden». I Nordic Folk Sound Orchestra, vår største nyproduksjon noensinne, deltar 40 folkemusikere, fire komponister, ti soliste og orkester på over 40 mann. For anledningen har vi skapt Nordic Folk Sound Orchestra, festivalens mest omfattende enkeltprosjekt noensinne.

– Kvifor, eg meinar jo hvorfor, skjer alt dette i en by med 13.000 innbyggere?

– Ut fra størrelse er stedet kanskje ikke helt opplagt. I Sunnfjord har vi i alle år hatt et sterkt folkemusikk-miljø. Folk her har reist på andre store festivaler rundt i verden, og vi har erfaring med omfattende arrangementer som landskappleik. I 1990 kjørte vi i gang selv, med egen festival. Spesielt stolte er vi over at den når ut til publikum langt utover verdensmusikkens «harde kjerne».

Opplevelser for livet

– Hvem er den typiske tilhører?

– Publikum kommer fra mange land, med hovedvekt på Norge. Festivalen er spesiell også på den måten at vi gjør så mye mer enn å booke artister: En stor del av konsertene produserer vi selv. Folk er veldig nysgjerrige; de kommer springende og roper: «Oi! Jeg fikk høre en artist som jeg aldri før hadde hørt om. For en opplevelse! Dette vil jeg huske resten av livet.»

– I juli-mylderet av spel og andre musikkfester: Finnes det noen som ligner på Førde-festivalen?

– Egentlig ikke. Oslo World Music Festival foregår om høsten, innendørs, i en by. Når «lyden av verda kjem til Førde», som vi sier her, er innpakningen komplett annerledes. Berre kom og sjå. Og høyr!

Skandinavias største

Førde-festivalen ble startet i 1990 og er i dag Skandinavias største i sitt slag.

Årlig blir rundt 300 artister fra hele verden presenterte, gjennom 80–100 arrangementer. Samlet besøkstall i fjor var ca. 26.000.

Åpningskonserten, med prosjektet Nordic Sound Folk Orchestra, finner sted i Førdehallen kl. 19.30 torsdag kveld. Festivalen varer til og med søndag.

H.K.H. Kronprinsessen er Førde-festivalens høye beskytter.

Les også: