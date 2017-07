Domprosten om jernrosene utenfor domkirken: – En spennende og positiv tanke

De over 900 jernrosene ligger på et loft i Bærum i påvente av en beslutning om hvor monumentet skal stå.

Nå åpner domprosten i Oslo for at det kan stå på det stedet mange forbinder med 22. juli-rosene:

– Som domprost er jeg veldig positiv til å ha dette monumentet ved domkirken. Det var jo der det spontant ble lagt ned roser etter 22. juli, og hvor rosehavet vokste, sier Anne-May Grasaas til Aftenposten.

Startet som et Facebook-initiativ

Hun mener at Oslo domkirke er et sted hvor mange kan samles, minnes, være i sorgen og i fremtidshåpet – og derfor vil det være naturlig å ha minnestedet der.

Prosjektet «Jernrosen» startet i august 2011 som et Facebook-initiativ, og er ikke påvirket av om de to planlagte nasjonale minnestedene på Sørbråten og i Regjeringskvartalet blir noe av.

Stedet Grasaas mener kan passe for jernrosene er det grønne området, hvor det røde hjertet står, på siden av domkirken. Dette stedet eies av Oslo kommune.

– Et slikt minnested hadde passet inn

– Vi legger merke til at folk kommer dit. De står der i stillhet, tenner et lys eller legger ned blomster. Det er et sted hvor folk føler at de kan komme, sier hun og fortsetter:

– Vi ønsker at hele kirkeristområdet skal være et tilgjengelig og mangfoldig område i byen. Et område med mangfold av verdier og et sted for dialog. I dette konseptet og denne visjonen mener jeg at et slikt minnested hadde passet inn.

Domprosten opplyser at domkirken ikke har fått noen forespørsel fra kommunen om bruk av området til jernrosene.

– Dette er en tanke jeg har hørt fra noen i gruppen som arbeider med monumentet. Jeg synes det virker som en spennende og positiv tanke. Fra vår side kan jeg ikke se at det er noe formelt i veien for at det skal kunne plasseres utenfor kirken.

Dersom kommunen ønsker å gå videre med en plassering utenfor domkirken, understreker Grasaas at det er en forutsetning at minnestedet får en plassering og estetisk utforming som ikke er for dominerende i området.

Mindre monument gjør at kulturetaten snur

Kulturetaten har tidligere vurdert området rundt domkirken som uegnet. Dette fordi monumentet var mye større enn det er tenkt nå.

– Det opprinnelige prosjektet var for stort til å plasseres der. Nå skal det nedskaleres og tegnes på nytt. Derfor er vi veldig positive til at domprosten ønsker jernrosene dit, sier Kjersti Tubaas, kommunikasjonssjef i Kulturetaten, til Aftenposten og fortsetter:

– Vi er opptatt av at kunst skal være stedstilpasset både når det gjelder utseende, form og uttrykk. Ved å plassere jernrosene ved domkirken får man også en ekstra dimensjon og symbolsk verdi i verket. Dette er jo et monument av roser, så det vil være naturlig å ha det der.

– Har dere rettet en forespørsel til domkirken om å ha minnesmerket der?

– Nei, de har ikke fått noen henvendelse fra oss ettersom det tidligere har vært for stort for plassen. Etter sommeren fortsetter prosessen med å finne et sted, og da vil parken utenfor domkirken være en av plassene som vil vurderes.

Støttegruppen: – Domkirken er vårt førstevalg av plassering

Lisbeth Røyneland, som er leder for den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, forteller at plassering av jernrosene ved domkirken er deres førstevalg.

– Jeg synes dette er utrolig positivt. Jernrosene er et kjærlighetsprosjekt, et dugnadsarbeid. Det var jo domkirken som åpnet dørene for oss, og der alle kom med sine roser. Så det er absolutt vårt førstevalg av plassering for monumentet.

Hun sitter i gruppen som sammen med kommunen, Stiftelsen Jernrosen og en arkitekt har et pågående forprosjekt.

– Vi jobber nå med et nytt utkast, men utformingen vil påvirkes mye av hvilket sted vi får. Rosene kan jo formes på mange ulike måter, og komposten fra rosene som ble lagt ned utenfor domkirken kan brukes til å plante nye friske roser, sier Røyneland.