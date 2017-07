Ett år etter at ektemannen døde: Gjerne forklarer «Bettan» hvordan man går fra sorg til suksess. Og hva som nå skal skje.

– Vi funderer på å sette opp én ekstra forestilling lørdag kveld. Deretter er det slutt her i Sandefjord. Et øyeblikk, bare. Sånn. Jeg står litt på farten.

– Kanskje best å ringe senere? Eller en annen dag?

– Nei da. Vi kan bare prate. Alt som skjer nå, er jo så gøy! Ja, utrolig er det. Aviskritikkene og reaksjonene fra publikum overgår alt jeg hadde kunnet håpe på. Hva mer kan man si?

– En kort forklaring passer fint. Oppsetningen som heter «Bettan og andre menns viser» ble i Sandefjords Blad omtalt som «en lærebok i å trollbinde publikum». Til tross for toppkarakteren 6: Nå er det slutt?

– Musikerne og jeg vil svært gjerne fortsette. Av praktiske grunner har vi ikke mulighet, ikke her og nå. Hvis alt går bra, er forestillingen starten på noe større. Veldig lenge har jeg hatt lyst til å ta noen steg videre og lage et stort soloshow, med håndplukkede musikere. Samarbeidet på scenen i sommer føles som et digert løft. Dette showet blir basen for alt jeg skal gjøre neste år.

– Hva er spesielt med den nye forestillingen?

– Veldig mye av det jeg har gjort til nå, har vært samarbeidsprosjekter. Fremover vil jeg være litt mer musikant, som jeg liker å kalle meg. Musikant og spellemann, i tett samarbeid med andre musikere – der har du meg. Halvparten av sommershowet består av nytt materiale og nye musikalske uttrykk. Og jeg har tatt frem min gode venn kontrabassen igjen. Grieg, Taube, Teigen, Jan Werner, Rolf Løvland: Gjennom musikken har jeg møtt så mange menn.

– Snakk om spenn!

– Takk, den var god! Og der har du poenget. Folk tror at de vet det meste om meg. Faktum er at jeg har så mange historier som jeg ennå ikke har fortalt, hverken musikalsk eller verbalt. Sceneshowet er sommerbasert nå.

– Og så?

– Jeg funderer på mange prosjekter og noe enda større neste høst. Detaljer kan du ikke få; de er ikke klare. I 2018 blir det også noe spennende som skjer i Sverige.

– Premièren i Sandefjord, i juni, fant sted omtrent ett år etter at din ektemann døde så brått. Helt ærlig: Hvor kommer all gløden og gleden fra?

– Av og til lurer jeg på det samme selv. Kjærligheten til det gode i livet gjør meg sterk. Og kjærligheten til Tor gjør meg sterk. Etter de 25 fantastisk lykkelige årene vi fikk sammen, ville det være utrolig merkelig bare å kaste seg ned i mørket. Mengder av gode minner har jeg. Jeg har de to fantastiske jentene våre; jeg har sangen og musikken, jeg har publikum. For tiden blir jeg bare mer og mer takknemlig.

– Hvordan da?

– Responsen, både fra anmeldere og publikum, må bety at de ser meg og hva jeg gjør. Mellom mitt privatliv og mitt sceneliv finnes nesten ingen forskjell. Derfor tror jeg at folk kjenner meg igjen. De forstår at jeg er ekte.

– Kort og konkret: «Bettan»s beste humørtips?

– Tja. Bare det å ønske å beholde humøret, uansett hva som skjer, er en god start. Å sitte alene er det verste. Alltid. Ta heller kontakt. Dette skal vel ikke være noe høytflyvende intervju?

– Helst ikke. Kontrabassen din, Andreassen. På bildet øverst her ser instrumentet gispende tungt ut?

– Nei da. Kontrabassen er som en snill, stor mann. Er du snill tilbake, er den alltid lett å spille på.

Karrière i to land

Elisabeth Gunilla Andreassen, født i Göteborg i 1958, platedebuterte i 1981.

Deretter fikk hun en omfattende karrière, i både Sverige og Norge. Flyttet til Oslo i 1990.

Har spilt i musikaler, i begge land, og laget flere album i «country-hovedstaden» Nashville.

12 opptredener i norske og svenske Melodi Grand Prix-finaler, samt fire internasjonalt. Ble eurovisjonsvinner i 1985, som halvparten av Bobbysocks.

Bak seg har «Bettan» 21 solo-utgivelser, samt en mengde samarbeidsprosjekter, med bl.a. Jan Werner, Rolf Løvland, Kikki Danielsson og Tor Endresen.

Sammen med advokaten Tor Andreassen, som brått døde i fjor, har hun to døtre.

