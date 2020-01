5G blir det nye store på mobilfronten i 2020. I 2019 valgte både Telenor og Telia leverandør av nettet, og i 2020 åpner begge operatørene de første større områdene i Norge.

I første omgang er teknologien mest interessant for industrien, men også forbrukere kan vente kjappere mobillinjer og trolig fallende priser på mobiltrafikk på lengre sikt. Mye raskere responstid kan for eksempel gjøre at strømming av spill fra skyen kan gi PC-kvalitet på mobilspill. Forvent den første Iphone som støtter 5G i løpet av 2020.