Nå går Neil Young til søksmål mot Donald Trumps valgkamp for å ha brukt låtene hans uten lov

Neil Young nøyer seg ikke lenger med å snakke om at han ikke liker at Donald Trumps valgkamp bruker sangene hans: Nå har han gått til sak.

Neil Young har, i likhet med en rekke musikere, reagert på at president Donald Trump bruker hans musikk på sine valgkampmøter. AP

NTB

5. aug. 2020 10:52 Sist oppdatert nå nettopp

Young hevder at «Rockin’ in the Free World» og «Devil’s Sidewalk» ble spilt på presidentens nylig avholdte valgkampmøte i Tulsa uten lisens. Begge sangene har også tidligere vært å høre under hans kampanje, ifølge The Guardian.

I sakspapirene, som Neil Young har delt på sin egen hjemmeside, står det at han ikke mener ikke å respektere rettighetene og meningene til amerikanske borgere og deres frie valg til å støtte den kandidaten de ønsker.

Donald Trump har brukt «Rockin' in the Free World» siden han meldte seg som presidentkandidat i 2015, og i søksmålet viser man blant annet til bruken under et valgkampmøte i Tulsa i juni (bildet). AP

«Saksøker kan imidlertid ikke la sin musikk brukes som en «temasang» for en splittende, uamerikansk kampanje preget av uvitenhet og hat», heter det videre.

Sakspapirene dokumenterer hvordan Neil Young «kontinuerlig og i full offentlighet» har protestert siden 2015 mot at Donald Trump bruker musikken hans.

Trump brukte «Rockin' in the Free World» da han meldte at han ville stille som presidentkandidat, og siden har det fortsatt, ifølge Youngs advokater, som nå krever det maksimale i skadeserstatning for brudd på opphavsretten:

«Kampanjen har forsettlig ignorert saksøkerens anmodning om ikke å spille sangene og forsettlig fortsatt å spille sangene til tross for manglende lisens.»

I en bloggpost i juli beskrev veteranmusikeren hvordan han lenge har tumlet med planene om å gå til sak og at det var Trumps bruk av føderale tropper i uniform i Portland, mot blant annet en veteran fra forsvaret, som gjorde utslaget.

– Tenk hvordan det føles å høre «Rockin' in the Free World» etter at denne presidenten har holdt tale, som om det er hans kjenningsmelodi. Jeg skrev den ikke for dette, skriver Neil Young.