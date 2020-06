Knerten rykker inn og vil redde kinosommeren – flytter premieren til juli

Ifølge pressemeldingen fra Paradox og distributør SF Studios vil man med dette bidra til at kinoene har et nytt tilbud til publikum i sommer – der andre filmer blir utsatt til neste år som følge av koronapandemien.

– «Knerten og Sjøormen» er en morsom og litt rampete sommerfilm som får frem sommerfølelsen hos både små og store. Vi er veldig glade for at vi har muligheten til å vise en flunkende ny Knerten-film denne sommeren, sier produsent Stein B. Kvae i Paradox, som i mellomtiden kan lokke med en ny trailer for filmen.

En som er glad for at publikum får muligheten til å se den nye Knerten-filmen i år, er Jo Vestly, sønn av Anne-Cath Vestly som ga den snakkesalige pinnen liv i bokform. Den ikoniske barnebokforfatteren ville fylt 100 år i 2020, men en rekke av arrangementene som skulle feiret henne ble avlyst på grunn av pandemien.

– Det er utrolig flott at de skal bli underholdt av karakterer fra mors univers i jubileumsåret hennes. Den siste tiden har kanskje flere i landet, som Lillebror, hatt bruk for en fantasivenn som Knerten. Det skal derfor bli ekstra godt å kunne se Knerten og Sjøormen sammen med både venner, familie og det norske folk, sier sønnen.

På sjøormjakt

SF Studios / Handout

Den nye filmen tar hovedpersonene Knerten, med stemmen til Scott Maurstad, og Lillebror (7) spilt av Filip Mathias Eide, til tante Theas magiske sommerøy. Noen har sett en sjøorm i fjorden rundt, og både sjøormjakt og en ny venn i form av Eddy, spilt av Mia Ålvik, skaper en eventyrlig sommerferie.

På rollelisten står dessuten Silya Nymoen, Silje Storstein, Sjur Vatne Brean, Kristoffer Olsen og Espen P.A. Lervaag. Innspillingen av filmen begynte ifølge NRK allerede i 2018 på Gressholmen, og var timet opp mot Vestly-jubileet.

Dette er langfilmdebuten til Tove Undheim (39), som er utdannet ved Den Norske Filmskolen og Statens Kunstakademi, og har gjort en rekke kritikerroste kortfilmer. Hun har sammen med Aksel Kielland også skrevet manus, etter en historie av Lars Kilevold – som igjen er basert på Anne-Cath. Vestlys karakterer.