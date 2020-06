Etter at hun innledet et forhold til den omstridte sjamanen har prinsesse Märtha møtt mange reaksjoner. I et langt innlegg på Instagram natt til fredag skriver hun om hvordan forholdet har gitt henne innsikt i hvordan hun bevisst og ubevisst har opptrådt overfor svarte mennesker.

Hun skriver at hun har tatt sine egne rettigheter som en selvfølge, og aldri satt seg grundig inn i hva rasisme egentlig er fordi hun var komfortabel med tingenes tilstand.