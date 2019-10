Tvillingene Erle og Tina Lem elsker Friends. De kan se på Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey og Phoebe i timevis. De er ikke de eneste – i fjor bladde Netflix opp 100 millioner dollar for å kunne vise Friends i 2019.

«How you doin’?», «They don't know that we know they know we know» og «Could I BE wearing anymore clothes?» har gjenklang hos mange.