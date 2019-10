NRK får skarp kritikk etter at NRK-programleder Haddy Njie fikk snakke om sin nye bok og om varslersakene mot Njies ektemann Trond Giske på underholdningsprogrammet Lindmo fredag kveld.

Psykiater Inger Kragh Nyhus mener det kan være skadelig for både Giske-varslere og andre som har varslet om seksuell trakassering når Haddy Njie i beste sendetid «ikke blir motsagt av noen på den andre siden».

– Jeg undrer meg over at NRK vil gjøre dette? At dere ikke forstår at dette er klassisk retraumatisering mot alle de som varslet, skriver psykiateren i et Facebook-innlegg.

– Kan være retraumatiserende for alle

Psykiateren mener at NRK ikke viser den varsomheten de må vise i en så betent sak, og at de svikter sitt samfunnsoppdrag.

– Dette var ikke varsomt. Dette var unødvendig, vondt og vil oppleves som et partsinnlegg. Det sitter mange der ute. Ikke kun de som er affisert av Trond Giskes handlinger, men også alle andre som har opplevd seksuell trakassering, vil kunne oppleve dette som retraumatiserende.

Kragh Nyhus minner om at Arbeiderpartiet har konkludert med at Trond Giske har opptrådt klanderverdig.

Haddy Njie avviser i intervjuet at Giske har trakassert noen, og sier at Trond Giske er enig i dette.

NRK: Vi er fornøyd med intervjuet

NRK er fornøyd med intervjuet, skriver Lindmo-prosjektleder Trine Sollie i en sms til Aftenposten.

– Vi har forståelse for at vårt intervju med Haddy Njie kan oppleves vondt for noen. Det er absolutt ikke vår hensikt å retraumatisere noen, skriver Sollie.

Hun mener Njie får nok motstand, selv om hun intervjues av en kollega.

– Vi mener intervjuet er godt balansert og gir Haddy Njie tilstrekkelig med motstand. Njie blir behandlet på akkurat samme måte som andre gjester i programmet, svarer Sollie, som sier at hun håper at intervjuet kan «mane til ytterligere refleksjon i en viktig sak».

– Vi valgte å fokusere på Haddys personlige historie. Vi er vel vitende om vårt samfunnsansvar og alltid opptatt av å lage den beste journalistikken, derfor er det også viktig for oss å trå varsomt, skriver hun i meldingen til Aftenposten.

Hun viser også til at Haddy Njie lørdag ble intervjuet på NRK-programmet Ukeslutt, som hun mener er «et bedre egnet program for debatt».

En annen varsler, Sunniva Andreassen, reagerte sterkt på Njies bok i en kronikk i Aftenposten, adressert til Haddy Njie.

«Det er konklusjonen: Ikke stå opp for deg selv unge menneske. La de stakkars arme folka med altfor mye makt og dobbel så høy alder, få forsyne seg. Såpass må du tåle».

Til NRK sier hun at Njie fungerer som sin manns PR-agent.

Giske-varsler Line Oma synes lanseringen av Njies bok er tung. Du tråkker på meg, skriver hun i et mye delt facebook-innlegg, adressert til «Kjære Haddy». Hun skriver at Njies valg har fått henne til å gråte for første gang siden varslingen:

– Fordi du velger å bruke din makt, rekkevidde og innflytelse til å kalle meg en løgner. Til å tråkke på alt jeg har gjort for å stå opp for meg selv, for andre kvinner som er utsatt for seksuell trakassering.

Flere er uenige med NRK i at Njie får nok motstand. Olav Torvund, professor ved Universitetet i Oslo, twitrer at nå må også stemmer fra andre siden snakke uimotsagt:

Også valganalytiker Svein Tore Marthinsen etterlyser flere motstemmer:

Dagbladets Marie Simonsen skriver at hun er overrasket over at Njie får være uimotsagt hos Anne Lindmo i en metoo-debatt.

NRK-ansatte Njie diskuterte saken på internt forum

Også internt i NRK går diskusjonen. Fredag skrev en ansatt i et innlegg på et lukket forum at han «blir småkvalm av denne saken», skriver DN, som har fått tilgang til den interne diskusjonen. Den ansatte delte et innlegg skrevet av NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk der han skrev at Giske kom til å reagere mot alle medier som brukte ord som «trakassering» og «sextrakassering» om varslersakene mot ham.

Haddy Njie svarte selv på innlegget til kollegaen. Hun pekte på at seksuell trakassering er forbudt i Norge. «Når en journalist skriver at Trond har seksuelt trakassert noen, anklager journalisten ham dermed for en straffbar handling,» skrev Njie.

Lindmo-redaksjonen har også tidligere fått kritikk for å ikke være kritiske nok i sine intervjuer, blant annet i et intervju med den hjemvendte Kongo-soldaten Joshua French.