I nordisk popmusikk er det ikke mange av samme kommersielle størrelse som svenske Robin Miriam Carlsson, best kjent som Robyn, og det oppleves utelukkende naturlig at hun fyller den gigantiske Orange scene en sen Roskilde-natt.

Fansen på festivalen som aldri sover, kommer for å se henne danse og synge om brutt kjærlighet. Og de får servert både låtene og festen de er der for. I konsertsammenheng kan Robyn aldri ha vært bedre og mer underholdende enn nå. I august er hun headliner under Øyafestivalen.