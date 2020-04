Rett før klokken 08 tirsdag morgen satte en håndfull demonstranter seg ned foran Y-blokken i regjeringskvartalet. Seks av disse hadde lenket seg fast til hverandre. En av disse var tidligere direktør i plan- og bygningsetaten i Oslo, Ellen de Vibe.

Etter 20 år i jobben som øverste leder for Oslo Plan- og bygningsetaten, gikk hun av som etatsdirektør i januar i fjor.

– Jeg opplever at etaten både før og etter min tid har vært tydelig på de verdiene som Y-blokken representerer. Slik den kronikken som er publisert i Aftenposten i dag skriver, dreier dette seg både om våre forgjengere og våre etterfølgeres historie og om velferdssamfunnets oppbygging etter krigen. Og det er så viktig at det er verdt å lenke seg fast for, sier de Vibe.

– Du var en tydelig stemme som plandirektør, du er ikke redd for at du nå kun vil bli husket som en aksjonist?

– Denne tydelige stemmen videreføres gjennom dette, sier hun.

Ber om utsettelse

Kjersti Hembre i Støtteaksjon for å bevare Y-blokken sier til Aftenposten at aksjonen er godt planlagt.

– Vi kommer til å bli sittende her til vi bli båret bort. I utgangspunktet har vi tenkt å bli sittende lenge. Vi har kledt oss godt, sier Hemre.

Opprinnelig hadde de tenkt å arrangere en stor demonstrasjon, men på grunn av koronasituasjonen måtte dette skrinlegges.

– Vi mener det er maktpåliggende å markere vår motstand fordi rivingen av Y-blokken allerede er i gang. Vi vet at en nedskalering av regjeringskvartalet og bevaring av Y-blokken vil bli et tema under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 12. mai. Derfor mener vi at rivingen må utsettes i påvente av denne behandlingen, sier Hemre.

Hemre viser også til at vedtaket i Oslo bystyre i forrige uke, hvor flertallet nå sier nei til riving. Hun ønsker ikke å svare konkret på om de planlegger tilsvarende aksjoner fremover.

Blir ikke fjernet nå

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier til Aftenposten at de ikke vil foreta seg noe som helst overfor aksjonistene, såfremt de ikke er til hinder for arbeiderne eller utsetter andre for smittefare.

Det er nå opp til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) hvorvidt aksjonistene skal fjernes eller ikke.