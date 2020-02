For ett år siden ga Oktober forlag ut Vivian Gornicks memoarklassiker Fierce Attachments (1987) under den norske tittelen Heftige bånd. En av fjorårets store leseopplevelser. Oversetter Johanne Fronth-Nygren vender tilbake denne vinteren med en ny memoarbok av den amerikanske forfatteren: The Odd Woman and the City (2015).

Med tanke på den uoversettelige og litt tøysete referansen til Hemingways The Old Man and the Sea i tittelen (Den gamle mannen og havet, 1952) ville jeg nok valgt en mindre direkte variant enn Den odde kvinnen og byen.