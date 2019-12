Aurora siste artist ut på Øya – lover stemningsfull konsert

– Vi gleder oss til en fantastisk stemningsfull konsert med en unik artist, sier pressesjef Jonas Prangerød.

Sist Aurora opptrådte på Øya var i 2016. Siden den tid har svært mye skjedd for Aurora, som Øya kaller for «en av de siste årenes største norske popsuksesser». Hun har opptrådt på de største festivalene, vært å se på populære TV-show, og fyller langt større konsertsteder utenlands enn i Norge, konstaterer Prangerød.

Aurora har bidratt på tre låter på det nye albumet til Chemical Brothers, Samtidig er hun å høre på «Into the Unknown" med Idina Menzel", en sang fra "Frost 2" - der den norske popstjernen står for den overjordiske sirenesangen som Elsa stadig hører.

«Fjellenes stemme» er rollen kalt av Disney. Aurora fortalte nylig til Billboard at hennes vokal ble innspilt i en gammel kirke i England. Den «vakre opplevelsen» inspirerte henne.

– Rommet var vakkert, rundt, og løftet stemmen min til evigheten og enda lenger, uten noe ekstra reverb.

Låtskriverne Robert Lopez og Kristen Anderson-Lopez røper at Auroras del av «Into the Unknown» skriver seg fra et sangmotiv fra en gammel gregoriansk sang kalt « Dies Irae » – vredens dag. En rekke filmmusikkskapere, fra «Løvenes konge» til «The Shining», har tatt tak i de fire tonene i dorisk skala som går igjen, ifølge Vox.

Om hvorfor valget falt på norske Aurora, sier de til Vanity Fair var fordi de ønsket å ta tak i en annen, gammel musikalsk tradisjon: Laling og lokk.

– Det er en måte kvinnelige gjetere kalte på kuene. Hver flokk hadde sin sang som den fulgte. Så den kaller på Elsa som en ku, forklarte Kristen Anderson-Lopez.