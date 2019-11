Da Tyskland feiret 30-årsdagen for Berlin-murens fall for noen uker siden, var det mest interessante alle nyansene som kom frem i fortellingen om øst og vest. Det klassiske ungddomsskolenarrativet om frigjøreren vest som reddet undertrykkeren øst justeres fortløpende, og spesielt interessant er det å høre det hele formidlet fra et østeuropeisk perspektiv.

The Sleepers er en oppsiktsvekkende god serie som bidrar til det. De seks episodene er en tsjekkisk HBO-produksjon og tar på lavmælt, men dramatisk vis for seg den uoversiktlige tiden da jernteppet ble sveipet til side i 1989.