Charlotte Dos Santos imponerte med en nesten uhørt sterk debutskive. Cleo fra 2017 var en suksess for norsk musikk, uansett sjanger, og forventningene har vært høye til ny musikk fra vokalisten og produsenten.

– Sist var det mye samples, old-school jazz og soul. Det var veldig lettfordøyelig for de fleste. Dette albumet er for dem som vil være med på reisen videre, sa Charlotte Dos Santos i et intervju med Aftenposten for to uker siden.