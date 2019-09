Enkelte romaner har et sånt overskudd av ideer at selve ideene blir underholdningen. Kanskje finnes det et kinesisk begrep for gleden ved gode ideer. I alle fall er Liu Cixins Trelegemeproblemet – første roman i en kinesisk science fiction-trilogi ved navn Jordens fortid – et godt eksempel.

Romanen begynte som føljetong i 2006 og ble utgitt som bok to år senere. Den engelske oversettelsen førte til den prestisjetunge Hugo Award for beste roman i 2015 – en pris som inntil da bare hadde blitt utdelt til engelskspråklig fantasy og science fiction.