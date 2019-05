Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund bekrefter overfor Aftenposten at PFU har mottatt klagen.

– Det som skjer nå, er at det er iverksatt full klagebehandling, og klagen er oversendt til VG. Først oppfordrer PFU partene til å komme til en minnelig ordning. Hvis ikke dette skjer, må VG komme med et tilsvar. I så tilfelle vil saken få en vanlig behandling, sier Floberghagen som anslår at det kan ta noen uker før saken får en vanlig behandling.

Dagbladet fikk først tilgang til PFU-klagen. Sofie har klaget inn VG på syv punkter i Vær varsom-plakaten, blant annet for å ha gått ut med upublisert materiale.

Hun har selv utarbeidet klagen i samarbeid med advokat Knut-Asbjørn Solevåg, som også har skrevet et støtteskriv.

Fakta: Punktene Sofie har klaget inn VG for 3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.

3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter.

3.6. Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.

3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen.

4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Klagen er 13 sider lang og inneholder i hovedsak en begrunnelse og en tidslinje.

Føler seg brukt i et «politisk spill»

27-åringen skriver i klagen at hun ble brukt av VG og Fagforbundet «til fordel for et politisk spill jeg aldri ville ta del i».

Den 27 år gamle kvinnen har hevdet seg feilsitert i en VG-artikkel om den såkalte dansevideoen av henne og Trond Giske (Ap), og hun har i ettertid rettet kraftig kritikk mot VGs behandling av henne.

– Mediet har skrevet et sitat jeg ikke kan stå inne for, som jeg flere ganger har prøvd å endre/fjerne, skriver hun.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Vær varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser.

Klager inn evalueringsrapporten

Advokat Knut-Asbjørn Solevåg som har bistått Sofie, mener spesielt det er «prinsipielt viktig» for PFU å ta stilling til at VG etter klagers mening har gått ut med upublisert materiale i evalueringsrapporten.

I Vær varsom-plakatens punkt 3.6, som VG er klaget inn for, heter det at «upublisert materiale som hovedregel ikke [skal] utleveres til utenforstående».

Sofie tegner i PFU-klagen et bilde av en rotete prosess rundt evalueringen der hun ikke var klar over hvilke rettigheter hun hadde.

Eksempelvis skriver hun at hun i forkant ikke ble opplyst om at hun kunne ha med bistand til gjennomgangen i forbindelse med evalueringsrapporten.

Først da møtet allerede var i gang, fikk hun opplyst at hun kunne få ha med bistand dersom ønskelig.

Videre mener hun det var uklart hva hun kunne og ikke kunne endre i rapporten.

«Det ble ikke fremlagt informasjon om at deler av rapporten inneholdt materiale som jeg kunne fjerne eller sensurere. Det ble heller ikke gitt informasjon om at VG ikke kan sitere fra samtaler der jeg ikke visste jeg ble intervjuet i», skriver hun i klagen.

Aftenposten kommer tilbake med mer.