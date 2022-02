En bunnsolid norgesdebut

Til tross for et gammelmodig program, viser Chamber Orchestra of Europe seg som musikere av rang.

Stjernefiolinist Vilde Frang, dirigent Rafael Payare og Chamber Orchestra of Europe i Operaen.

Aksel Dalmo Tollåli

Det London-baserte Chamber Orchestra of Europe er på skandinaviaturné, og denne helgen gjestet de Operaen. Turneen markerer orkesterets første norgesbesøk, med konserter i Oslo og Bergen, og med seg har de stjernefiolinisten Vilde Frang.

Ved første øyekast kan programmet virke konservativt, med musikk av storhetene Mozart, Robert Schumann og Beethoven. Ikke én tone er skrevet etter 1853. Men med solide, gjennomtenkte fremførelser klarer orkesteret og dirigent Rafael Payare likevel å børste støvet av velkjent musikk.