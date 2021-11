Hans-Erik Dyvik Husby er død. Dette er hans karriere.

Hans-Erik Dyvik Husby (49), kjent som Hank von Helvete fra bandet Turboneger, er død.

Artist og skuespiller Hans-Erik Dyvik Husby er død. Han ble 49 år gammel.

19. nov. 2021 23:31 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Husbys manager Boye Nythun overfor Aftenposten.

Nærmeste familie er informert, opplyser Nythun.

Tvedestrandsposten meldte først om dødsfallet fredag kveld og viste til familie i Tvedestrand hadde opplyst det til avisen.

Husby er mest kjent som vokalist i hardrock- og punkbandet Turboneger, hvor han var medlem fra 1993 til 2010. Som rockemusiker i Turboneger ble Husby kjent for storstilte, teatralske opptredener i bar overkropp og hvit, dramatisk sminke.

De siste årene har han vært skuespiller og artist under navnet Hank von Hell. Han har vært opptatt av å fremme arbeid mot mentale lidelser. Under koronaen lanserte han kampanjen #outofdarkness – eller «ut av mørket» på norsk. Han ønsket å synliggjøre at det er en vei ut av mørket for de som sliter med psyken.

Husby, eller Hank, med Turboneger under Øyafestivalen i 2005.

Åpen om rusmisbruk

Årene i Turboneger var turbulente, og Husby har vært åpen om at hans rusmisbruk tidvis gjorde det vanskelig. Bandet hadde blant annet pause fra 1999–2002, til dels på grunn av Husbys rusproblemer.

Da flyttet Husby til Å i Lofoten, hvor han hadde bodde de tre første årene av sitt liv. Målet var å bli rusfri.

Slik mange husker han, som Hank Von Helvete i bandet Turboneger.

I Lofoten jobbet Husby på museum og i lokalradio. Samtidig reiste han rundt på lokale skoler for å snakke om sin avhengighet og farene ved rusmisbruk.

I 2002 kom Turboneger sammen igjen, og gruppen dro ut på sin «Reserection Tour».

Våren 2009 ble det kjent at han var student ved Narconon-klinikken i Sverige, som eies av Scientologikirken. Han har samtidig vært medlem av Den norske kirke. Samme år giftet han seg med Gro Skaustein. Sammen fikk de en datter, før paret skilte seg i 2014.

Husby forlot Turboneger i 2010, og gjorde stor suksess på Det Norske Teatret.

Mer enn Hank von Helvete

Men Husby var ikke bare Hank von Helvete. Etter at han forlot Turboneger i 2010, hadde han suksess på andre arenaer. Han spilte blant annet rollen som Jesus Kristus i musikalen «Jesus Christ Superstar» på Det Norske Teatret.

Det ble en suksess, og publikumsrekord for Det Norske Teatret. Forestillingen gikk for fulle hus fra september 2009 og ut januar 2010.

Husby i rollen som Jesus Kristus. Her sammen med Frank Kjosås i rollen som Judas.

Han spilte også hovedrollen i filmen «Cornelis», som handler om den svenske visesangeren Cornelis Creeswijks liv.

Etter dette spilte han inn albumet «I ljuset av Cornelis» sammen med den avdøde trubadurens sønn.

i 2011 kom debutalbumet til hans nye gruppe, Doctor Midnight & The Mercy Cult, ut.

Huseby står på rollelisten som «fengselsdirektør» i Netflix-serien Clarck, som er under innspilling. Den handler om den svenske skurken Clark Olofsson.

Etter å ha spilt Cornelis Vreeswijk spilte han inn album med Vreeswijks sønn.

Husby har også deltatt i flere norske TV-programmer. Høsten 2011 var han Idol-dommer, sammen med Bertine Zetlitz, Marion Ravn og Gunnar Greve.

Han har også deltatt i Melodi Grand Prix to ganger. Første gang med artistnavnet «Hank» og låten «No One», andre gang med artistnavnet «Hank von Hell» og låten «Fake it».

Han har også deltatt i NRKs Stjernekamp, hvor han gjorde seg bemerket med sin tolkning av låten «Poison» av Alice Cooper. Her stilte Husby sminket som i Turboneger-tiden.

– Jeg elsker at du trakk frem rockemonsteret igjen. Det var kult å se. Du synger med drama, pasjon og sjel. Da teller det ikke hvor pent du synger. Velkommen hjem, sa dommer Mona B. Riise etter Husbys opptreden.

I 2012 kom biografien «HANK» ut. Den er skrevet av Håvard Rem, og tar for seg Husbys liv.

Et liv som nå er over.