Filmanmeldelse av «Lille jente»: Født i feil kropp, men med riktig familie

Sterkt mor og datter-portrett i fransk dokumentar om kjønnsdysfori hos barn.

Moren Karine Kovac kjemper hardt for at Sasha skal få lov til å være jente.

Erlend Loe

12. sep. 2021 12:00 Sist oppdatert 8 minutter siden

Dokumentaristen Sébastien Lifshitz har tidligere utforsket kjønnsdysfori hos franske Marie-Pierre Pruvot, som på 50- og 60-tallet spilte i et transkjønnet show i Paris. Bambi, som filmen heter, vant pris for beste dokumentar på Berlin Filmfestival i 2013.

I Lille jente (Petite fille) portretteres familien Kovac som kjemper en kamp for at omgivelsene skal akseptere at deres 7–8 år gamle Sasha ikke er gutt, men jente.

