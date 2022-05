Vi er mer enn kroppene våre

Fedme som folkehelseproblem bør ikke handle om enkeltindivider.

Fedme er et globalt helseproblem. Istedenfor det konstante fokuset på enkeltindivider og hva de kan gjøre for å bli tynnere, bør vi i større grad snakke om samfunnsmessige, strukturelle og økonomiske forhold, skriver Maryam Iqbal Tahir.

Maryam Iqbal Tahir Jurist og journalist

9 minutter siden

Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen? Meld meg på

Ingenting ser ut til å provosere mer enn en overvektig person som er stolt av kroppen sin. Sist ut er samfunnsdebattant Sanna Sarromaa. I en kronikk i VG 15. mai skriver hun at overvekt er helseskadelig. Derfor ser hun ingen grunn å applaudere tykke kropper. Men hun respekterer kroppspositivistenes «ønske om å forbli tykke».

Her uttrykker hun holdninger mange overvektige møter: At de er dumme og late. Dumme, fordi de ikke skjønner at overvekt er helseskadelig (for da hadde de jo gått ned i vekt, istedenfor å være stolt av kroppen sin). Og late, fordi de ikke slanker seg.