Nasjonalmuseet i Kabul er foreløpig trygt: – Vi hører ikke skudd noe sted i byen. Men folk er bekymret.

– Fremtiden er usikker. Vi har ikke hørt noe, sier Reza Rahimi til Aftenposten.

I april fikk det afghanske nasjonalmuseet tilbake flere uvurderlige artefakter som var stjålet og smuglet ut av landet. Her er ett av dem.

11 minutter siden

– Museet er helt trygt nå, forteller Reza Rahimi til Aftenposten via Facebook.

Han jobber ved Nasjonalmuseet i Afghanistan, er i Kabul og forteller at Taliban har vandret rundt i Kabuls gater de siste dagene. Da den islamske fundamentalistiske bevegelsen plutselig sto utenfor byens porter, fryktet museet at folk skulle utnytte kaoset for å plyndre museet.