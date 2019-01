Bare de siste månedene er to norske bøker og to teateroppsetninger blitt materiale for jurister:

Aylar Lie og Simen Auke vant frem med sine krav om at sensitive opplysninger om dem skulle fjernes fra biografiene om henholdsvis Petter Northug og Anniken Jørgensen. Samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara har anmeldt teaterforestillingen Ways of Seeing. Og denne uken ble det offentlig kjent at moren til Vigdis Hjorth har varslet et søksmål mot Den Nationale Scene (DNS) i Bergen grunnet teaterets dramatisering av romanen Arv og miljø.