Denne filmen likte jeg godt første gang jeg så den, og enormt godt gang nummer to. Barry Jenkins er regissøren som fikk Oscar for beste film for to år siden (Moonlight). Den var god, bevares, men for meg rager If Beale Street Could Talk høyere. Den er sober, tilbakeholdt, visuelt gjennomtenkt, forsiktig i musikkbruken og har utelukkende godt skuespill, til dels fra skuespillere jeg ikke har sett før.

I tillegg forteller den en historie om den strukturelle rasismen i USA på 1970-tallet uten å være indignert, sint eller bruke høy stemme. Den forkler kritikken i en kjærlighetshistorie som griper tak.