Shoot Gallery flyttet fra Uranienborgveien bak Slottet til Bjørvika høsten 2016. Nå går veien tilbake til Frogner og midlertidige lokaler i en nedlagt bensinstasjon i Balders gate, der galleriet blir på foreløpig ubestemt tid.

– Utviklingen har ikke vært som forventet i Bjørvika. Vi var veldig glad i selve lokalet som er spesialdesignet av Snøhetta, men det er et økende problem at det ikke er mulig å kjøre bil dit. Etter at Dronning Eufemias gate ble stengt, er det blitt vanskeligere, mener eier av galleriet Helene Gulaker Hansen.