1993 svenske artister og 1300 politikere med nytt #metoo-opprop

I forrige uke gikk stjerner som Sofia Helin og Lena Endre ut med et opprop der nærmere 600 kvinner fortalte om seksuell trakassering blant skuespillere.

Nå følger svenske artister opp og forteller om seksuelle overgrep og om grov og uttalt sexisme. Mange historier som ikke er blitt kjent fordi det er blitt lagt lokk på sakene, heter det.

– Det har vært en taushetskultur som har forhindret konsekvenser, skriver den svenske avisen Dagens Nyheter.

Oppropet – #närmusikentystnar – har samlet mange kjente artister:

Zara Larsson, Carola, First Aid Kit, Robyn och Seinabo Sey finnes blant de artistene som har skrevet under.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Historier fra maktens korridorer

Ikke før hadde artistene rykket ut med sitt opprop, før 1300 kvinnelige politikere gjorde det samme. Ifølge SVT har oppropet samlet flere enn 250 innlegg om overgrep som skal ha blitt begått av den svenske politikereliten og ned til lokalpolitikere.

Oppropet er publisert i avisen Svenska Dagbladet. Blant kvinnene som har undertegnet, er parlamentarikere, ministre, EU-parlamentarikere og topper i ungdomspartiene. Det handler om alt fra sjikanerende berøringer, uønsket kyssing til anklager om voldtekt, skriver NTB.

Oppropet startet som en gruppe på Facebook. Der skrev kvinner om hva de hadde opplevd under overskriften «I maktens korridorer». Ved starten hadde gruppen om lag 200 medlemmer, nå har den over 5.000, ifølge SvD.

Kvinnene som deltar i oppropet, kommer fra de fleste politiske partier, både på venstresiden og høyresiden.

Overgrep og seksuell trakassering

I artistenes opprop heter det at det ikke er lenge siden at majoriteten av dem som sto på scenen, var menn. De som skrev musikken var menn, og det var også de som skrev om musikk i avisene.

«I dag ser det annerledes ut. I de store selskapene finnes det sjefer som er kvinner, og musikkgallaer domineres av kvinner. Men bak kulissene – det vi kaller backstage – vitner artister, musikere, låtskrivere, musikkstudenter, selskapsansatte, praktikanter og andre yrkesgrupper innom musikkbransjen om overgrep, seksuell trakassering og en sexistisk sjargong», heter det i oppropet.

Her er noen av historiene

En av artistene som har fortalt sin historie, skriver dette:

«Oi, hvor skal jeg begynne? Når sjefen min trykte ansiktet mitt ned i skrittet sitt når jeg mente at det ikke var ok at jeg fikk mindre betalt enn den karen jeg var tvunget til å lære opp som min sjef. Eller når manageren til den kjente artisten forsøkte å voldta meg mens ingen så det», skriver hun.

En annen skriver:

«Jeg var 23 år og arbeidet i et musikkstudio i London. Jeg lengtet hjem til Sverige og forsøkte å søke min første jobb i et kjent musikkstudio, og en av Sveriges mest kjente artister drev innspilling mens jeg ringte. De satte meg på høyttaler og jeg forsøkte å forklare hva jeg gjorde og at jeg søkte jobb. Plutselig skriker artisten: «Liker du å suge pikk? Produsenten i bakgrunnen ler. «Om du liker å suge pikk, kan du begynne å jobbe her.»