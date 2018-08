Myra er den 23 år gamle bergenseren Regina Tucker, utropt til et nytt raptalent, hun som kan bidra til et merkbart skifte i norsk hiphop.

For det blir jo et poeng at hun er en kvinnelig artist; kvinner er stadig underrepresentert på den norske rap- og hiphopscenen, mindre synlige. Bergensrapperen har NMG/G-huset i ryggen nå, men debutsingelen «Hold an» ga hun ut selv.