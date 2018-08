Tirsdag kveld åpnet Føniks programmet New nordic films under filmfestivalen i Haugesund. Filmen er regissør Camilla Strøm Henriksens spillefilmdebut. Den handler om et søskenpar som bor sammen med sin psykisk ustabile mor. Foreldrene er skilt, og faren er en omreisende musiker de ikke ser så mye til.

Henriksen har jobbet i flere år med å utvikle filmen, og har en helt spesiell grunn for å fortelle denne historien.