I helgen ble det kjent at Cambridge Analytica skal ha tatt privat informasjon fra Facebooks brukerprofiler uten samtykke, og brukt dataen til å lage algoritmer som kan gjenkjenne individuelle amerikanske velgere og målrette politisk reklame mot dem.

– Dette har vi vært bekymret for lenge, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.

Facebook nekter for at dataene er tatt uten lov.

«Alle involverte ga sitt samtykke. Folk ga bort informasjon bevisst, ingen systemer ble infiltrert og ingen passord eller sensitive opplysninger ble stjålet eller hacket», skrev Facebook lørdag i en pressemelding.

Myrstad godtar ikke Facebooks historie om at brukerne bevisst ga bort informasjon om seg selv og sine venner.

– Det som gjør dette alvorlig, er at alle kan samle data om deg på denne måten. Det er ikke regulert på noen god måte i dag, og vi vet ikke hvor stort omfanget er, sier han, men understreker at vi har et regelverk i Europa som skal begrense bruken av denne typen data.

Facebook oppdaget saken for to år siden. Les Joacim Lunds kommentar: Enda et slag for en vaklende Zuckerberg.

– Må gi opp personvernet

Brukervilkårene for Facebooks tjenester er ofte så lange og vanskelige å forstå, at det ikke er riktig å legge ansvaret på brukeren, mener Myrstad. I tillegg understreker han at brukerne i realiteten ikke har noe valg.

– Er alle vennene dine og familien din på Facebook, er det en viktig kommunikasjonskanal. Dessuten foregår mye av det offentlige ordskiftet der. Skal du være med, må du gi opp personvernet ditt. Det er et urimelig ansvar å legge på hver enkelt.

Aftenposten forsøkte mandag å få en kommentar fra Facebook via selskapets norske kommunikasjonsbyrå, Släger, uten å lykkes. Heller ikke Cambridge Analyticas pressekontakt besvarte vår henvendelse.

Forbrukerrådet

Frykter flere lignende selskaper

Cambridge Analytica tilbyr analyse av store datamengder i en rekke valgkamper i mange land, og ble kjent etter at de hjalp president Trump å vinne valget i 2016. Da satt Steve Bannon, som senere ble Trump-rådgiver, i styret. Selskapet skal også ha hatt den britiske Leave EU-kampanjen på kundelisten.

Les også: Cambridge Analytica brukte Michal Kosinskis analytiske metode og tok en del av æren for det amerikanske valgutfallet: – Retten til et privatliv slik vi kjenner det, er definitivt over, sier Kosinski til Aftenposten

Myrstad frykter at flere lignende selskaper arbeider for å få tilgang til personlig informasjon.

– At noen kan vite så mye om folk, gjør det lettere å drive med målrettet markedsføring når folk har minst mulig forsvar mot reklame. Med så mye data kan de også gjøre mange andre ting, sier Myrstad.

Eksempler på de andre tingene persondata kan brukes til, dukker opp med jevne mellomrom. I 2016 prøvde forsikringsselskapet Admiral å tilby ulike priser på bilforsikring basert på brukerinformasjon fra Facebook-profiler. Ifølge MIT Technology Review er det fortsatt mulig for annonsører å målrette reklame etter etnisitet.

Fakta: Cambridge Analytica Analyseselskap ble grunnlagt i 2013 og eies blant annet av Robert Mercer, milliardær og kjent finansiell donor til republikanerne. Steve Bannon, tidligere rådgiver for Donald Trump, har vært styremedlem i selskapet. Ble for alvor kjent etter det amerikanske presidentvalget i 2016, da de tok litt av æren for at Donald Trump vant. Ingen kan slå fast hvor stort utslag Cambridge Analytica hadde på valget i dag. Moderselskapet er Strategic Communication Laboratories (SCL), et privat britisk selskap som driver med adferdsforskning og strategisk kommunikasjon.

Medieforsker: – Ikke alvorlig for norske brukere

Direktør i Cambridge Analytica, Alexander Nix, nekter for at selskapet har brukt private data fra Facebook, men Facebook suspenderte søndag Cambridge Analytica fra sine plattformer.

PEDRO NUNES / Scanpix

Informasjonen har Cambridge Analytica fått tilgang til ved at rundt 270.000 Facebook-brukere, mot betaling, har svart på en personlighetstest gjennom appen «thisisyourdigitallife». Appen samlet i tillegg data fra Facebook-vennene til dem som tok testen. Tilsammen skal 50 millioner profiler være påvirket.

Medieforsker Bente Kalsnes tviler på at akkurat denne lekkasjen er spesielt alvorlig for norske brukere. Av de 50 millioner brukerne som er påvirket, er storparten amerikanske velgere.

– I Norge og Europa har vi strengere personvernlover og mer beskyttelse. Men det å hente ut persondata fra folk som frivillig gir fra seg data, er også mulig her. Kanskje vi kan vente oss en endring etter dette, sier Kalsnes.

Amerikanske politikere tok søndag til orde for at staten skal regulere politisk reklame på nett, ifølge The New York Times.

Det er dataforskeren Aleksandr Kogan som står bak appen «thisisyourdigitallife». Han skal tidligere ha mottatt forskningsmidler fra Russland.

Facebook skal allerede i 2015 ha blitt gjort kjent med det som Observer omtaler som datamisbruk. Likevel har nettsamfunnet gjort lite for å informere brukerne sine eller sikre at den private informasjonen på avveie var under kontroll, ifølge The Guardian. Britiske og amerikanske myndigheter krevde søndag at Facebook forklarer seg, skriver The New York Times. Dette kan nemlig være et brudd på amerikansk og britisk lov.

Ifølge The New York Times er dette en av de største lekkasjene i Facebooks historie.

Avviser å ha misbrukt Facebook-data i Trump-kampanje

Analyseselskapet Cambridge Analytica, som bisto Donald Trumps valgkamp, avviser anklager om å ha misbrukt data om millioner av Facebook-brukere i valgkampen, melder NTB mandag kveld.

Facebook-aksjen falt 6,8 prosent på Wall Street mandag, i kjølvannet av helgens avsløring i flere britiske og amerikanske medier.

– Disse Facebook-opplysningene ble ikke brukt av Cambridge Analytica som del av tjenestene selskapet utførte for Donald Trumps presidentvalgkamp, og personlighetsrettede tester ble heller ikke utført for denne klienten, heter det i en uttalelse fra selskapet, som Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon har vært visepresident for.

Cambridge Analytica «avviser på det sterkeste» anklager om at det stjal opplysninger fra 50 millioner Facebook-profiler for å utarbeide en programvare som kunne forutsi og påvirke velgernes valg. Resultatene ble solgt til Trumps valgkamp, ifølge avisene New York Times og britiske Observer.