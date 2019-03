Slottsfjellfestivalen har vært en av Norges mest suksessrike festivaler siden oppstarten i 2003. Men økende konkurranse og høyere artisthonarer har gitt økonomiske problemer. Nå ledelsen kommet til en enighet med samtlige kreditorer, dermed er det grunnlag for videre drift.

– Festivalen vil rette en stor takk til alle kreditorene som har vist forståelse for den vanskelige situasjonen. Vi opplever at det er et stort engasjement og mye kjærlighet til festivalen lokalt. Det samme engasjementet har ført til at vi nå kan gå videre med noen sentrale aktører fra utelivsbransjen og det lokale næringslivet på eiersiden, skriver Øystein Ronander, aksjonær og styreleder i Baglerbrønnen Drift AS, i en pressemelding.

I fjor måtte Slottsfjell be leverandører og artister om å gi dem rabatt. Uten deres velvilje hadde de ikke hatt midler til å gjennomføre arrangementet, skrev Dagbladet.

Ville stable festivalen på beina

Etter festivalen var gjennomført sommeren 2018, satt festivalen igjen med gjeld til over 50 kreditorer. Det samlede utestående beløpet var ifølge Tønsberg Blad på over åtte millioner kroner etter endt festival.

Siden den tid har Slottsfjell hatt dialog med kreditorene for å finne løsninger. Det har også vært snakk om å selge festivalen til investorer, men ingen slik avtale er blitt signert.

Aftenposten har vært i dialog med daglig leder Johannes Lund siden nyttår. Han har flere ganger informert om at det snart ville komme en løsning, men måttet utsette konklusjonen ytterligere.

Endelig i mål

Selv om økonomien nå synes å være reddet, så blir det ikke ny Slottsfjellsfestival før i 2020.

– Det har tatt mye tid for å komme frem til en løsning, vi må derfor dessverre innse at løpet nå er kjørt i forhold til en festival sommeren 2019. Forutsetningene er ikke til stede for å få til en god festival i 2019, derfor vil vi heller prioritere å umiddelbart starte arbeidet mot neste år, heter det i pressemeldingen.