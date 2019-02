Det er litt av et rammeverk å få boltre seg i som koreograf: Frie tøyler med Nasjonalballetten og Stravinskijs mesterverk Vårofferet. Ina Christel Johannessen er en nestor i norsk dans og har tatt den gamle eventyrballetten inn i en urban, postapokalyptisk setting der naturen nesten er blitt helt utslettet.

I et slikt lys kan man tenke seg at mangelen på en tydelig struktur er gjort som et konseptuelt grep. Postapokalypse betyr gjerne fravær av felles orden, og mye av forestillingen består nettopp av en stor gruppe dansere som alle tilsynelatende driver med sitt.