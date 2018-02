Tre Weinstein-saker sendt til påtalemyndigheten

– Vi fikk de tre sakene 1. februar og holder på med å gå gjennom dem, heter det i en uttalelse fra statsadvokaten i Los Angeles.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er påtalemyndigheten trolig også i ferd med å behandle to andre saker sendt inn av politiet i Beverly Hills.

Weinstein etterforskes også av politiet i New York og London. Over 100 kvinner har stått fram i mediene og fortalt om ulike former for overgrep, trakassering og upassende oppførsel.

Produsentens representanter har avvist alle anklager om at Weinstein har utført seksuelle handlinger uten samtykke.