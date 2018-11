Her er de norske sportsbøkene vi mangler i bokhyllen

Tittelforslag: Mitt liv – mine regler

Vår egen «Zlatan». En av norgeshistoriens beste og mest suksessrike fotballspillere har mer enn nok levd liv bak seg til å gi ut bok. Carew scoret i Spania, Italia, Frankrike og England, og har spilt med og trent under mange av de store. Han har garantert hemmeligheter på lur fra Heimebane-settet og sitt nye skuespillerliv. Han kan endelig fortelle hvorfor han banket løs på John Arne Riise i Norges spillerbuss eller ble smart nok til å investere fotballmillionene sine i eiendom i stedet for å sløse dem bort, som Riise. Så kan han også forklare hvordan han klarte å ende opp med en aksent-feil på den franske tatoveringen der det skulle stå «Mitt liv – mine regler», slik at teksten også kunne leses som «Mitt liv – min menstruasjon».