Gunnhild Øyehaugs roman er en finurlig, men rotete fortelling om parallelle universer

Et av de merkeligste og mest underholdende fenomenene på nettet angår den amerikanske barnebok- og TV-serien Berenstain Bears. Såpass mange husker stavemåten som «Berenstein» at mange nå hevder – mer eller mindre spøkefullt – at to parallelle universer eksisterer hvor hvert av alternativene er riktig. De som husker bjørnene som «Berenstein», har ganske enkelt forflyttet seg til dette universet.

En lignende språkforvirring er utgangspunkt for Gunnhild Øyehaugs tredje roman Presens maskin. Anna sitter i hagen og leser Tua Forsströms diktsamling Efter att ha tillbringat en natt bland hästar, mens datteren Laura sykler på trehjulssykkel. Idet Anna feilleser ordet «trädgård» som «tärdgård», snubler datteren ut av trädgården og inn i en «tärdgård» i et parallelt univers.