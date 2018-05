5. oktober, 2017: Med et tastetrykk publiserte New York Times historien som skulle utløse en flodbølge av avsløringer om seksuell trakassering og overgrep verden over – også i Norge.

«Harvey Weinstein har betalt kvinner som beskyldte han for seksuell trakassering for å tie i flere tiår», sto det med store bokstaver på forsiden av en av USAs viktigste aviser.